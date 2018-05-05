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Будет град, но это не точно: синоптики предупредили об опасной погоде в субботу
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Будет град, но это не точно: синоптики предупредили об опасной погоде в субботу 

76.ru 43 минуты назад
Фото: 76.ru
В эту субботу, 5 мая, в Ярославле может резко ухудшиться погода, и посыпаться град.
Синоптики-любители из группы «Метеодневник» дали неофициальный прогноз о том, что Ярославскую область могут застигнуть грозы с градом размером около 3 сантиметров.
— Допустимый риск: для Московской, большей части Смоленской, юга Тверской, запада Владимирской, запада Ивановской, юго-запада Ярославской, большей части Тульской, севера Калужской, севера Брянской области связан с изолированными сильными грозами, крупным градом до 2-4 см, конвективными шквалами до 18-23 м/с и слабой вероятностью торнадо, — опубликовали свой прогноз в группе Вконтакте синоптики.
Для Ярославской области наиболее вероятны грозы и град до 1 сантиметра. Правда, синоптики предупредили, что их прогнозы являются нелицензированными, а значит, не могут считаться достоверными.
Зеленым цветом обозначены зоны, где могут пройти грозы с градом
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