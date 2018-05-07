В Якутии открыт пожароопасный сезон на территории восьми районов и в столице республики

ЯКУТСК , 7 мая. / ТАСС /. Пожароопасный сезон открыт из-за аномально теплой погоды на землях лесного фонда восьми районов Якутии и в городе Якутске, на их территории организуют авиапатрулирование. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в департаменте по лесным отношениям региона.

"С 7 мая приказом департамента [по лесным отношениям региона] пожароопасный сезон открыт на землях лесного фонда в границах Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Олекминского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского и Якутского лесничеств. На данных территориях будет организовано авиапатрулирование лесов", — сказано в сообщении.

Как пояснил ТАСС руководитель ведомства Вячеслав Попов , особый режим ввели из-за аномально высокой температуры воздуха, ранним сходом снежного покрова. «В эти дни в Якутии температура воздуха на 3-4 градуса выше климатической нормы. Сегодня после обеда планируется облет, будем выявлять термоточки. Если выявим очаги, приступим к тушению силами специализированных отрядов и местного населения», — отметил собеседник агентства.

На остальной части республики открытие пожароопасного сезона ожидается не ранее 10-15 мая, пояснили в департаменте.