В Якутии открыт пожароопасный сезон на территории восьми районов и в столице республики 

ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Пожароопасный сезон открыт из-за аномально теплой погоды на землях лесного фонда восьми районов Якутии и в городе Якутске, на их территории организуют авиапатрулирование. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в департаменте по лесным отношениям региона.
"С 7 мая приказом департамента [по лесным отношениям региона] пожароопасный сезон открыт на землях лесного фонда в границах Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Олекминского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского и Якутского лесничеств. На данных территориях будет организовано авиапатрулирование лесов", — сказано в сообщении.
Как пояснил ТАСС руководитель ведомства Вячеслав Попов, особый режим ввели из-за аномально высокой температуры воздуха, ранним сходом снежного покрова. «В эти дни в Якутии температура воздуха на 3-4 градуса выше климатической нормы. Сегодня после обеда планируется облет, будем выявлять термоточки. Если выявим очаги, приступим к тушению силами специализированных отрядов и местного населения», — отметил собеседник агентства.
На остальной части республики открытие пожароопасного сезона ожидается не ранее 10-15 мая, пояснили в департаменте.
Ранее сообщалось, что лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили полыхавшие в регионах России лесные пожары на общей площади около 25,5 тыс. га, горит еще около 42,4 тыс. га. Самая сложная обстановка с возгораниями в лесах складывается в Амурской области на Дальнем Востоке, где, по данным на утро, зарегистрировали три пожара на площади 38,4 тыс. га, один пожар площадью 9 га действовал в Хабаровском крае.