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Жителей Челябинской и Курганской областей предупредили о штормовом ветре
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Жителей Челябинской и Курганской областей предупредили о штормовом ветре 

RT на русском 1 час назад
Жителей Челябинской и Курганской областей предупредили о приближении атмосферного фронта, который принесёт штормовой ветер до 30 м/с. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления дорог «Южный Урал».
«Подрядные организации переведены в режим активного патрулирования. На 18 часов вся сеть федеральных дорог Челябинской и Курганской областей находится в проезжем состоянии», — отметили в ведомстве.
На отдельных участках идёт дождь, временами сильный. Видимость на трассах не снижена. Патрульные машины специалистов подрядных организаций работают круглосуточно.
30 марта портал «ВашГород.ру» сообщал, что жителей Кузбасса предупредили о резком похолодании до -17 °С.
RT на русском: последние новости
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