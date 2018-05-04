Ещё
В Ялте горит лес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ялте горит лес 

Авторадио 47 минут назад
Для тушения пожара привлекли вертолеты МЧС. Авиацию пришлось вызвать, поскольку сосновый лес горит на горных склонах, куда трудно добраться пожарным машинам. Площадь пожара составляет около 3000 квадратных метров, пишет «Российская газета». В Крыму в первые дни мая установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха днем превышает средние показатели на семь-восемь градусов. Несколько недель на полуострове уже не было дождей. Из-за этого в регионе объявили режим чрезвычайной пожарной опасности.
Авторадио: последние новости
Начало мая в центре страны будет больше походить на июль - синоптики В этом году смога в Москве не будет Синоптики рассказали, каким будет лето в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов150
Пекин уступает под напором Трампа145
«Белые каски» больше не нужны Западу26
Сотрудницу полиции застали за блатной песней187
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту248
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение