В Ялте горит лес 

Для тушения пожара привлекли вертолеты МЧС. Авиацию пришлось вызвать, поскольку сосновый лес горит на горных склонах, куда трудно добраться пожарным машинам. Площадь пожара составляет около 3000 квадратных метров, пишет «Российская газета». В Крыму в первые дни мая установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха днем превышает средние показатели на семь-восемь градусов. Несколько недель на полуострове уже не было дождей. Из-за этого в регионе объявили режим чрезвычайной пожарной опасности.