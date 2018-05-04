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Вредные выбросы в ЕС увеличились в 2017 году
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Вредные выбросы в ЕС увеличились в 2017 году 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Выбросы углекислого газа в Европейском союзе от сжигания ископаемого топлива в 2017 году увеличились, сообщило статистическое ведомство ЕС Eurostat, отметив, что сокращение выбросов, связанных с изменением климата, до сих пор остается проблемой. Выбросы углерода в ЕС выросли на 1,8% по сравнению с 2016 годом, заявил Eurostat, при этом на Мальте и в Эстонии было зафиксировано двузначное увеличение. Финляндия и Дания показали резкое снижение, в то время как выбросы в Германии — крупнейшей экономики блока, которая до сих пор зависит от угля на 40% от всего потребления электроэнергии — изменились незначительно. Европейский союз всеми силами пытается спасти Парижское соглашение об изменении климата после того, как Соединенные Штаты заявили о своем выходе из соглашения. Договор направлен борьбу с повышением средней температуры планеты до уровня ниже 2 градусов по Цельсию. Блок стремится сократить выбросы углекислого газа на 40% ниже уровня 1990 года к 2030 году, а к 2040 году — на 60%. В то время как финансовый кризис 2008 года повлиял на снижение промышленного производства, недавнее увеличение экономического роста сопровождалось более высокими выбросами углерода.
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