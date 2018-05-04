Ещё
Паводок в Самарской области завершился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паводок в Самарской области завершился 

ТРК Губерния 52 минуты назад
Объем сбросов через Жигулевскую ГЭС пошел на спад. К 12 мая уровень воды в Волге по прогнозам составит чуть больше 30 метров. В этом году на малых реках обошлось без серьезных ЧП. В два населенных пункта в Ставропольском районе — Тимофеевка и Нижнее Санчелеево — вода пришла за счет таяния снега.
Паводок закончился, однако работы у спасателей не убавилось. За прошедшую неделю на территории Самарской области было зафиксировано 546 загораний сухой травы на 112 гектарах. И их количество растет с каждым днем. Ситуация осложняется устоявшейся теплой погодой и достаточно сильным ветром — 5 — 12 метров в секунду. Дожди в ближайшие дни не ожидаются.
"Мы вчера зафиксировали 161 возгорание, у нас был 161 выезд на тушение только травы. 161. Вот такое количество возгораний мы имели 5 лет назад. Не было такой проблемы, и сегодня я об этом доложил губернатору. Губернатором была поставлена задача принять все исчерпывающие меры для прекращения действий по несанкционированному сжиганию сухой травы", — заявил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
Напомним, с 16 апреля по 30 сентября на территории Самарской области был введен особый противопожарный режим. В лесах и на природе запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, выполнять работы с открытым огнем и просто мусорить. За нарушения предусмотрена административная ответственность. В случае ЧС необходимо сообщить об этом спасателям или позвонить в диспетчерскую службу лесной охраны региона.
ТРК Губерния: последние новости
Перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Самарской области Майские праздники в Самарской области будут тёплыми, но дождливыми Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов139
Пекин уступает под напором Трампа137
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле53
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту232
Сотрудницу полиции застали за блатной песней166
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение