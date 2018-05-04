Паводок в Самарской области завершился

Объем сбросов через Жигулевскую ГЭС пошел на спад. К 12 мая уровень воды в Волге по прогнозам составит чуть больше 30 метров. В этом году на малых реках обошлось без серьезных ЧП. В два населенных пункта в Ставропольском районе — Тимофеевка и Нижнее Санчелеево — вода пришла за счет таяния снега.

Паводок закончился, однако работы у спасателей не убавилось. За прошедшую неделю на территории Самарской области было зафиксировано 546 загораний сухой травы на 112 гектарах. И их количество растет с каждым днем. Ситуация осложняется устоявшейся теплой погодой и достаточно сильным ветром — 5 — 12 метров в секунду. Дожди в ближайшие дни не ожидаются.

"Мы вчера зафиксировали 161 возгорание, у нас был 161 выезд на тушение только травы. 161. Вот такое количество возгораний мы имели 5 лет назад. Не было такой проблемы, и сегодня я об этом доложил губернатору. Губернатором была поставлена задача принять все исчерпывающие меры для прекращения действий по несанкционированному сжиганию сухой травы", — заявил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко

Напомним, с 16 апреля по 30 сентября на территории Самарской области был введен особый противопожарный режим. В лесах и на природе запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, выполнять работы с открытым огнем и просто мусорить. За нарушения предусмотрена административная ответственность. В случае ЧС необходимо сообщить об этом спасателям или позвонить в диспетчерскую службу лесной охраны региона.