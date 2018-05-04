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Какая погода ждет казанцев в выходные
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Какая погода ждет казанцев в выходные 

Казанский Портал 1 час назад
Эти выходные будут относительно теплыми. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до +2 …+4°C. Возможно, будет туман.
Ночью в субботу будет теплее — до +8 °C, днем — до +13 …+15 °C. В воскресенье в Казани будет пасмурно. Зато температура воздуха днем достигнет отметки +19 °C.
По мнению метеоролога Юрия Переведенцева, в ближайшее время в Казани ураганов не будет. В выходные будет только умеренный ветер, который максимум поднимет дорожную пыль.
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