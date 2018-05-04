Окская судоверфь спустила на воду первую баржу проекта ROB20 по заказу ГТЛК 

Окская судоверфь спустила на воду первую несамоходную наливную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20, построенную по заказу Государственной Транспортной Лизинговой Компании. Церемония спуска прошла в городе Навашино Нижегородской области, сообщает ГТЛК.
Серия из десяти несамоходных наливных барж проекта ROB20 строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком выступает ГТЛК. В 2018 году планируется спустить на воду восемь барж.
«Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов Цельсия и выше. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга», — указывают в ГТЛК.