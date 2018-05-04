Окская судоверфь спустила на воду первую баржу проекта ROB20 по заказу ГТЛК

Серия из десяти несамоходных наливных барж проекта ROB20 строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» ( Санкт-Петербург ), заказчиком выступает ГТЛК. В 2018 году планируется спустить на воду восемь барж.

«Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов Цельсия и выше. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга», — указывают в ГТЛК.