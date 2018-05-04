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Окская судоверфь спустила на воду первую баржу проекта ROB20 по заказу ГТЛК
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Окская судоверфь спустила на воду первую баржу проекта ROB20 по заказу ГТЛК 

Банки.ру 1 час назад
Окская судоверфь спустила на воду первую несамоходную наливную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20, построенную по заказу Государственной Транспортной Лизинговой Компании. Церемония спуска прошла в городе Навашино Нижегородской области, сообщает ГТЛК.
Серия из десяти несамоходных наливных барж проекта ROB20 строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком выступает ГТЛК. В 2018 году планируется спустить на воду восемь барж.
«Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов Цельсия и выше. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга», — указывают в ГТЛК.
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