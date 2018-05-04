Ещё
Водителей в Московской области призвали быть осторожными на дорогах из‑за дождя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водителей в Московской области призвали быть осторожными на дорогах из‑за дождя 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Дождь будет идти в Подмосковье в ближайшие дни, автолюбителям следует быть аккуратными в непогоду и соблюдать осторожность, говорится в сообщении пресс-службы подмосковной Госавтоинспекции.
В ближайшие дни на территории Московской области ожидается дождь. Ухудшение погоды неблагоприятно может отразиться на дорожной обстановке.
«Подмосковная Госавтоинспекция рекомендует водителям быть аккуратнее во время дождя, так как видимость на дороге снижается, а асфальтовое покрытие становится скользким. Особенно опасны при непогоде резкие маневры и превышение скорости. Также нельзя продолжать движение во время дождя, если перестали работать стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток», — говорится в сообщении.
Ранее жителей Московского региона предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу и 5 мая. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить. При ветре в доме или в квартире рекомендуется закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон — туалеты, коридоры, встроенные шкафы. Не стоит пользоваться лифтом.
РИАМО: последние новости
МЧС предупредило о грозе, граде и шквалистом ветре в Подмосковье в среду Обрушения в результате хлопка газового баллона в доме на западе Москвы не произошло Температура в Москве утром в среду приблизилась к 22 градусам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов155
Пекин уступает под напором Трампа148
«Белые каски» больше не нужны Западу31
Сотрудницу полиции застали за блатной песней197
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту262
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение