Водителей в Московской области призвали быть осторожными на дорогах из‑за дождя

Дождь будет идти в Подмосковье в ближайшие дни, автолюбителям следует быть аккуратными в непогоду и соблюдать осторожность, говорится в сообщении пресс-службы подмосковной Госавтоинспекции

В ближайшие дни на территории Московской области ожидается дождь. Ухудшение погоды неблагоприятно может отразиться на дорожной обстановке.

«Подмосковная Госавтоинспекция рекомендует водителям быть аккуратнее во время дождя, так как видимость на дороге снижается, а асфальтовое покрытие становится скользким. Особенно опасны при непогоде резкие маневры и превышение скорости. Также нельзя продолжать движение во время дождя, если перестали работать стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток», — говорится в сообщении.

Ранее жителей Московского региона предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу и 5 мая. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить. При ветре в доме или в квартире рекомендуется закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон — туалеты, коридоры, встроенные шкафы. Не стоит пользоваться лифтом.