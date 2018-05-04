Стала известна погода в день инаугурации

Погода в Москве в день инаугурации президента РФ будет комфортной

Марина Макарова. Церемония инаугурации президента Российской Федерации пройдет в Москве при хорошей погоде. Об этом ТАСС в пятницу сообщила главный специалист Гидрометцентра России

"Погода улучшится после выходных. Днем северо-восточный ветер умеренный, 5-10 м/с, переменная облачность без осадков, максимальная температура от 17 до 21 градуса тепла", — сказала Макарова.

Церемония инаугурации состоится 7 мая в 12:00 мск. Традиционно она проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Во время вступления в должность новый глава государства произносит слова присяги, положив правую руку на специальный экземпляр Конституции Российской Федерации, а затем получает знаки президентского отличия.

После принесения главой государства присяги он традиционно выходит на Соборную площадь Кремля, где наблюдает за парадом Кремлевского полка.