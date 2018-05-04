Власти обратились с призывом к горожанам

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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за плохой погоды 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти Москвы призывали водителей отказаться от использования личного автомобиля 4 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также не парковать автомобили около деревьев, плохо закрепленных конструкций и рекламных щитов. Об этом сообщается на странице в Twitter ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
"Сегодня вечером ожидаются гроза и усиление ветра до 15 м/с. Проливной дождь резко ухудшает видимость на дороге. Рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте", — говорится в сообщении.
Кроме того, автомобилистам рекомендуют "не оставлять машины рядом с деревьями и слабоукрепленными конструкциями".
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ТАСС о том, что в Москве 5 мая объявлен "желтый" уровень опасности с усилением ветра до 12-17 м/с. Также местами пройдут кратковременные дожди с грозой.
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