Власти обратились с призывом к горожанам

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за плохой погоды

Власти Москвы призывали водителей отказаться от использования личного автомобиля 4 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также не парковать автомобили около деревьев, плохо закрепленных конструкций и рекламных щитов. Об этом сообщается на странице в Twitter ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Сегодня вечером ожидаются гроза и усиление ветра до 15 м/с. Проливной дождь резко ухудшает видимость на дороге. Рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте", — говорится в сообщении.

Кроме того, автомобилистам рекомендуют "не оставлять машины рядом с деревьями и слабоукрепленными конструкциями".