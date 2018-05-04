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Спасатели предупреждают об аномальной жаре в Орловской области
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Спасатели предупреждают об аномальной жаре в Орловской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В ближайшие дни в Орловской области сохранится аномальная жара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на местный гидрометцентр.
Аномалии наблюдаются в регионе с 1 мая. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 7-10°С. Столбик термометра может подниматься до +30°С.
В связи с аномальной жарой повышается риск природных пожаров, поэтому спасатели просят горожан проявлять бдительность — не сжигать траву, не разводить костры, не оставлять после себя горящие окурки и т.д.
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