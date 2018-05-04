Водителям Москвы рекомендовали особо внимательно соблюдать правила парковки из‑за грозы

Столичных автомобилистов призвали быть особо внимательными на дорогах и при парковке из-за грозы в пятницу, сообщается на сайте московского паркинга.

Ранее ГУ МЧС России по столице объявило в городе экстренное предупреждение из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду, грозы и дождя.

«Рекомендуем автомобилистам сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте. Проливной дождь сильно ухудшает видимость на дороге, что провоцирует возникновение аварийных ситуаций и заторов. Просим соблюдать правила дорожного движения, не парковать машины в неположенных местах, а также не останавливаться рядом со слабоукрепленными конструкциями и под деревьями», — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.