Ещё
Водителям Москвы рекомендовали особо внимательно соблюдать правила парковки из‑за грозы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водителям Москвы рекомендовали особо внимательно соблюдать правила парковки из‑за грозы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Столичных автомобилистов призвали быть особо внимательными на дорогах и при парковке из-за грозы в пятницу, сообщается на сайте московского паркинга.
Ранее ГУ МЧС России по столице объявило в городе экстренное предупреждение из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду, грозы и дождя.
«Рекомендуем автомобилистам сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте. Проливной дождь сильно ухудшает видимость на дороге, что провоцирует возникновение аварийных ситуаций и заторов. Просим соблюдать правила дорожного движения, не парковать машины в неположенных местах, а также не останавливаться рядом со слабоукрепленными конструкциями и под деревьями», — говорится в сообщении.
В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.
РИАМО: последние новости
Москвичей предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре в среду Температура в Москве утром в среду приблизилась к 22 градусам МЧС предупредило жителей Московского региона о надвигающейся грозе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов155
Пекин уступает под напором Трампа148
«Белые каски» больше не нужны Западу31
Сотрудницу полиции застали за блатной песней197
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту262
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение