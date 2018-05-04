Из-за незаконных палов травы в регионе выгорела территория, равная площади двух Ватиканов

Наибольшую площадь огонь охватил в Ставропольском районе — там выгорело более 10 гектар травы. Всего с 27 апреля по 4 мая зафиксировано 546 возгораний сухой травы, из-за чего выгорело 112 га, или 1,1 кв. км. Для сравнения площадь Ватикана — 0,44 кв. км.

"Такой статистики в Самарской области не бывало за последние пять лет, — негодовал на селекторном совещании с главами подразделений разных районов региона глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко . — Я считаю, что налицо недостаточная работа органов надзора и профилактики. Увеличьте количество патрулей и усильте работу с местными властями — почему главы администраций не считают нужным даже появляться на пожаре? Пусть они помогут организовать подвоз воды!"

Спасатели объясняют: непотушенная сигарета или несанкционированный пал травы при сильном ветре приводит к непредсказуемым последствиям. К примеру, в Оренбургской области уже сгорел жилой дом, к которому подступило пламя, разгоревшееся в сухой траве. В Самарской области пока таких трагедий удавалось избежать. Однако впереди — выходные и праздники. Погоду обещают хорошую, и народ опять потянется за город.

Между тем Бойко отметил, что по области недостаточно много выставлено аншлагов, предупреждающих об опасности разведения костров.

О сложной ситуации уже доложили врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову , который решил завтра же собрать совещание с участием глав муниципальных районов.

Власти планируют усилить количество патрулей и меры безопасности.

Напомним, особый противопожарный режим в Самарской области установлен с 16 апреля по 30 сентября 2018 года. Это значит, что в регионе запрещено проводить пал сухой травы и жечь костры.

Несмотря на это, 1 мая в ГУ МЧС России по Самарской области зафиксировали 61 возгорание сухой травы, а 3 мая пожарным пришлось выезжать и тушить траву уже 161 раз.

В ближайшие три дня по области не прогнозируют осадков. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов, при этом хорошая погода будет сопровождаться сильным ветром — его скорость будет достигать 5-12 м в секунду.