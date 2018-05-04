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Предварительный прогноз погоды по Москве и Московской области
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Предварительный прогноз погоды по Москве и Московской области 

Управа района Арбат города Москвы 38 минут назад
НОЧЬ (с 21:00 до 09:00)
ДЕНЬ (с 09:00 до 21:00)
Дата
Характер погоды
Т мин.
Ветер
Характер погоды
Т макс.
Ветер
4.05  Пт.
Переменная облачность.
Без осадков.
22..24  20..25  ЮВ  3-8  5.05  Сб.
Облачно с прояснениями.
Кратковременный дождь, возможна гроза.
Количество осадков 2-7 мм.
10..12  8..13  ЮВ  3-8,
при грозе порывы 12-17 м/с  Облачно с прояснениями.
Кратковременный дождь, возможна гроза.
Количество осадков 2-7 мм.
24..26  22..27  Ю  3-8,
при грозе порывы 12-17 м/с  6.05  Вс.
Облачно с прояснениями.
Кратковременный дождь, возможна гроза.
6..11  перем.
2-7,
при грозе порывы 12-17 м/с  Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
17..22  С  5-10  7.05  Пн.
Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
5..10  СВ  3-8  Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
17..22  СВ  3-8  8.05  Вт.
Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
7..12  перем.
2-7  Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
18..23  перем.
2-7  9.05  Ср.
Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
5..10  В  3-8  Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
17..22  В  3-8
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
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