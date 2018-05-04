Предварительный прогноз погоды по Москве и Московской области 

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Дата
Характер погоды
Т мин.
Ветер
Характер погоды
Т макс.
Ветер
4.05 Пт.
Переменная облачность.
Без осадков.
22..24 20..25 ЮВ 3-8 5.05 Сб.
Облачно с прояснениями.
Кратковременный дождь, возможна гроза.
Количество осадков 2-7 мм.
10..12 8..13 ЮВ 3-8,
при грозе порывы 12-17 м/с Облачно с прояснениями.
Кратковременный дождь, возможна гроза.
Количество осадков 2-7 мм.
24..26 22..27 Ю 3-8,
при грозе порывы 12-17 м/с 6.05 Вс.
Облачно с прояснениями.
Кратковременный дождь, возможна гроза.
6..11 перем.
2-7,
при грозе порывы 12-17 м/с Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
17..22 С 5-10 7.05 Пн.
Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
5..10 СВ 3-8 Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
17..22 СВ 3-8 8.05 Вт.
Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
7..12 перем.
2-7 Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
18..23 перем.
2-7 9.05 Ср.
Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
5..10 В 3-8 Переменная облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь.
17..22 В 3-8