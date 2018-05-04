Предварительный прогноз погоды по Москве и Московской области

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Дата

Характер погоды

Т мин.

Ветер

Характер погоды

Т макс.

Ветер

4.05 Пт.

Переменная облачность.

Без осадков.

22..24 20..25 ЮВ 3-8 5.05 Сб.

Облачно с прояснениями.

Кратковременный дождь, возможна гроза.

Количество осадков 2-7 мм.

10..12 8..13 ЮВ 3-8,

при грозе порывы 12-17 м/с Облачно с прояснениями.

Кратковременный дождь, возможна гроза.

Количество осадков 2-7 мм.

24..26 22..27 Ю 3-8,

при грозе порывы 12-17 м/с 6.05 Вс.

Облачно с прояснениями.

Кратковременный дождь, возможна гроза.

6..11 перем.

2-7,

при грозе порывы 12-17 м/с Переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь.

17..22 С 5-10 7.05 Пн.

Переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь.

5..10 СВ 3-8 Переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь.

17..22 СВ 3-8 8.05 Вт.

Переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь.

7..12 перем.

2-7 Переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь.

18..23 перем.

2-7 9.05 Ср.

Переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь.

5..10 В 3-8 Переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь.

17..22 В 3-8