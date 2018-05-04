АМПП рекомендовал водителям отказаться от поездок на личных автомобилях из-за грозы с ветром

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) рекомендуют водителям отказаться от поездок на личных автомобилях 4 мая 2018 г. из-за грозы с порывами ветра до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

МЧС России по Москве сообщает о вероятном ухудшении погоды в ближайшие часы с сохранением в течение дня. В частности, местами в столице ожидается гроза с усилением ветра до 15 м/с. Рекомендуем автомобилистам сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте. Проливной дождь сильно ухудшает видимость на дороге, что провоцирует возникновение аварийных ситуаций и заторов. Просим соблюдать правила дорожного движения, не парковать машины в неположенных местах, а также не останавливаться рядом со слабоукрепленными конструкциями и под деревьями. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт».

Ранее в пресс-службе столичного управления МЧС сообщали, что, по информации Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением в течение дня и вечером 4 мая местами по Москве ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с. В МЧС напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.