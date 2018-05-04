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Апокалипсис по-русски: дождь затопил улицы Тюмени
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Апокалипсис по-русски: дождь затопил улицы Тюмени 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмень с северо-запада пришел циклон. С утра лил дождь, а потом город начало засыпать мокрым снегом. Местные жители буквально завалили интернет снимками потопов.
Тюменцы шутят в комментариях, что в городе наступил «апокалипсис по-русски».
«Видимо, майские праздники были настолько праздничными, что мы шесть месяцев проспали… может уже ноябрь?».
«Уважаемые застройщики, а также посредники-продавцы новостроек, предлагаю вам рассмотреть как вариант бонусов для покупателей квартир сапоги-болотники, водолазные костюмы, а еще лучше — плоты, лодки …или гондолы, а в качестве гондольеров будете вы, в свободное от основной работы время»», — пишут пользователи.
Некоторые люди выражают опасение, что погодные условия приведут к аварийной ситуации на дороге:
«Ночью подмерзает все, а утром начнется. Будьте осторожны на дорогах!».
30 лет Победы. Фото: «ЧС Тюмень».
Лесобаза. Фото: Тимофей Измайлов.
ЖК «Плеханово». Фото: Анастасия Уржумова.
Калинина. Фото: Полина Козлова
Напомним, сегодня из-за дождя в Тюмени затопило нижний ярус городской набережной Туры. Сейчас уровень воды достиг 483 сантиметров.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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