Апокалипсис по-русски: дождь затопил улицы Тюмени

Тюмень с северо-запада пришел циклон. С утра лил дождь, а потом город начало засыпать мокрым снегом. Местные жители буквально завалили интернет снимками потопов.

Тюменцы шутят в комментариях, что в городе наступил «апокалипсис по-русски».

«Видимо, майские праздники были настолько праздничными, что мы шесть месяцев проспали… может уже ноябрь?».

«Уважаемые застройщики, а также посредники-продавцы новостроек, предлагаю вам рассмотреть как вариант бонусов для покупателей квартир сапоги-болотники, водолазные костюмы, а еще лучше — плоты, лодки …или гондолы, а в качестве гондольеров будете вы, в свободное от основной работы время»», — пишут пользователи.

Некоторые люди выражают опасение, что погодные условия приведут к аварийной ситуации на дороге:

«Ночью подмерзает все, а утром начнется. Будьте осторожны на дорогах!».

30 лет Победы. Фото: «ЧС Тюмень».

Лесобаза. Фото: Тимофей Измайлов.

ЖК «Плеханово». Фото: Анастасия Уржумова.

Напомним, сегодня из-за дождя в Тюмени затопило нижний ярус городской набережной Туры. Сейчас уровень воды достиг 483 сантиметров.