Отопление отключили во всех жилых домах Москвы

Во всех жилых домах столицы уже отключили отопление, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ПАО «МОЭК»

«По состоянию на 4 мая жилые дома отключены на 100%. 163 здания социальной сферы — поликлиники, больницы, детские учреждения и так далее не отключены по просьбе находящихся в них учреждений. Дальнейшие действия по прекращению отопления будут выполнены по их заявке», — сказал собеседник агентства.

Отопление начали отключать в столице 29 апреля. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов.