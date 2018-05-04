В Астане ветер перевернул батут, пострадали пять детей 

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Сильный ветер перевернул батут в Астане, в результате чего пострадали пять детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по чрезвычайным происшествиям МВД Казахстана.
"На территории торгового дома «Жаннур» из-за сильного ветра перевернулся батут сложной конструкции (200-250 квадратных метров). Пострадали пять детей", — сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы, на месте работают спасатели.
В полиции РИА Новости рассказали, что занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.