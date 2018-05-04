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Отопление отключили во всех жилых домах столицы
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Отопление отключили во всех жилых домах столицы 

Москва24 56 минут назад
Фото: Москва24
Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК».
В МОЭК пояснили, что «по состоянию на 4 мая жилые дома отключены на 100%». При этом уточняется, что не отключены только 163 здания социальной сферы, включая больницы и детские учреждения и тому подобное. «Дальнейшие действия по прекращению отопления будут выполнены по их заявке», − добавили в МОЭК.
Отопление в Москве начали отключать 29 апреля. Согласно законодательству, решение об этом принимают, если среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов в течение пяти дней.
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