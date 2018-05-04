На Москву снова надвигается гроза

Погода в начале мая остается переменчивой: с утра светило солнце, а в ближайшее время обещают грозу. Ветер усилится, и местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Об этом предупредили в столичном управлении МЧС

Возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и повреждение слабо укрепленных конструкций. Это может привести к заторам на дорогах, повреждению автомобилей.

Специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» рекомендуют пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями в грозу. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Машину лучше припарковать в гараже, а если его нет — вдали от деревьев.

Такая погода сохранится и в субботу, 5 мая. Пройдет небольшой дождь, местами гроза. Ветер окрепнет до 12–17 метров в секунду. Зато будет тепло — плюс 24–26 градусов. В воскресенье ветер утихнет, местами пройдет небольшой дождь, а термометры покажут плюс 18–20 градусов.