Максимальный рекорд жары зафиксировали синоптики в Пакистане

30 апреля 2018 года в Пакистане может считаться самым жарким апрельским днем в истории планеты. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на пакистанский метеорологический департамент.

Температура в понедельник, 30 апреля, в пакистанском городе Навабшах достигла отметки +50.2 градусов. Жители в социальных сетях сообщают, что так жарко весной у них еще никогда не было. Многие попали с тепловыми ударами в больницы, деловая активность в регионе замерла.

Источник фото: The Daily Mail

Обычно в апреле средняя температура в Пакистане колеблется от +18 до +29 градусов. Однако для лета, сообщают в метеорологическом департаменте, такая погода «в порядке вещей».

Для Пакистана температура +50 градусов — «это не новость», вся экстремальность в том, что такая погода стоит в апреле, прокомментировали местные синоптики.