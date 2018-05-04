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Максимальный рекорд жары зафиксировали синоптики в Пакистане
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Максимальный рекорд жары зафиксировали синоптики в Пакистане 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
30 апреля 2018 года в Пакистане может считаться самым жарким апрельским днем в истории планеты. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на пакистанский метеорологический департамент.
Источник фото: The Daily Mail
Температура в понедельник, 30 апреля, в пакистанском городе Навабшах достигла отметки +50.2 градусов. Жители в социальных сетях сообщают, что так жарко весной у них еще никогда не было. Многие попали с тепловыми ударами в больницы, деловая активность в регионе замерла.
Источник фото: The Daily Mail
Обычно в апреле средняя температура в Пакистане колеблется от +18 до +29 градусов. Однако для лета, сообщают в метеорологическом департаменте, такая погода «в порядке вещей».
Для Пакистана температура +50 градусов — «это не новость», вся экстремальность в том, что такая погода стоит в апреле, прокомментировали местные синоптики.
В предстоящие субботу и воскресенье в Москве выпадет до 13 миллиметров осадков. Циклон принесет похолодание. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +11. +13 градусов, днем в столице будет +19. +21 градусов.
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