Салют на День Победы пройдет в Челябинске даже при сильном ливне

Праздничный фейерверк в День Победы состоится в Челябинске при любой погоде. Городские власти учли опыт прошлых лет и поручили исполнителю закупить оборудование, позволяющее устраивать салют даже в сильный ливень. Качественное зрелище гарантировал начальник Управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров

«В этот раз мы подошли к вопросу более качественно. Поэтому салют состоится при любой погоде, неважно, в снег или дождь. Залпы пиротехников будут разворачиваться под разными ракурсами, создавая эффект трехмерности. Будет чередование высоких, средних и низких залпов», — рассказал Назаров.

При этом салют в этом году продлится всего 10 минут. Первый залп раздастся 9 мая в 22:00.

Традиционно в центре города перекроют движение. С 20:00 машины не смогут проехать по Свердловскому проспекту, улицам Труда, Кирова, Красная и Братьев Кашириных. По окончании фейерверка челябинцев развезут муниципальные автобусы. Они будут ожидать пассажиров на улице Труда и Свердловском проспекте.

Ранее праздничный фейерверк не раз оказывался под угрозой из-за погоды. Так, в 2015 году его задержали на час, когда большинство челябинцев уже разошлось по домам, посчитав, что мероприятие отменили.