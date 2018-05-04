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«В УК советуют менять крышу за свой счет». Дом Тюмени уже 20 лет затапливают дожди
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«В УК советуют менять крышу за свой счет». Дом Тюмени уже 20 лет затапливают дожди 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в Тюмени идет дождь со снегом. Дом, расположенный по адресу Ямская, 106, опять оказался залит. По словам местных жителей, протекает крыша, в результате чего весь первый этаж оказываются в воде.
«Сколько живу в этом доме — 20 лет — такая картина каждый раз после дождя, — рассказала «ФедералПресс» Ольга Мироненко, живущая на 4 этаже проблемного дома. — В прошлом году с пятого по третий этаж вода лилась по стенам. Разумеется, после такого потопа мы были вынуждены, как минимум, переклеивать обои, так как они полностью отошли от стен. В ответ на жалобы местная управляющая компания посоветовала скинуться всем домом на ремонт и поменять крышу за свой счет».
Управляющей компанией, отвечающий за дом на Ямской, 106, является УК «Запад». Корреспонденту «ФедералПресс» в организации заявили, что, скорее всего, в многоквартирнике повреждена ливневая канализация.
«Возьмем в работу», — пообещали нашему изданию в УК «Запад».
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