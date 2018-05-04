На Урале местами идет снег и стоят морозы

ЕКАТЕРИНБУРГ , 4 мая. / ТАСС /. Аномальные для мая морозы и снегопады наблюдаются на территории Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах региональных гидрометцентров.

Галина Шепоренко. "Идут осадки, были и со снегом, кое-где даже лег временный снежный покров снова, но в основном в горной зоне, конечно. Мы ждем прекращения осадков, завтра-послезавтра преимущественно погода антициклонального склада, малооблачно, без осадков, ночные заморозки, в северных районах может быть до минус 8 градусов, в южных — в основном минус 1 — минус 4 градуса, это ночная температура, но днем будет солнце немного прогревать", — сказала ТАСС главный синоптик Свердловской области

Нетипичная для последнего месяца весны погода отмечается и в соседних регионах. По данным тюменского Гидрометцентра, температура воздуха в столице региона почти в три раза ниже среднемесячных показателей. За сутки в столице региона выпадет 15,9 миллиметра осадков, ночью похолодает до минус 3 градусов, временами пройдет снег. Из— за снегопада в Тюмени перенесли репетицию Парада Победы, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Курганской области в предстоящие сутки ожидается дождь, а также ветер с порывами до 19 метров в секунду. В конце апреля из-за обилия ландшафтных пожаров в регион прибыл вертолет Ми-8, который работал в Курганской области на протяжении трех дней. Пожароопасная обстановка осложнялась сильными порывами ветра до 26 метров в секунду, в области было объявлено штормовое предупреждение.

"Сильный ветер прекратился, идут дожди. Обстановку помогла стабилизировать и большая работа, которая проделана патрульными и патрульно-маневренными группами", — пояснили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Курганской области.

По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в пятницу в регионе местами небольшие смешанные осадки, слабый гололед, температура воздуха ночью до минус 20 при прояснениях, днем до 9 градусов тепла. В пресс-службе главного управления МЧС по региону отметили, что голова ледохода на реке Иртыш находится в 300, а на реке Обь — в 400 километрах до границ Ханты-Мансийского округа . «Сегодня на реках Югры еще ледостав, но уже в полной мере наблюдаются явления, предшествующие разрушению льда и прохождению ледохода. Также наблюдается ледоход на реке Конда», — сообщили в ведомстве.

Морозная весна стала причиной позднего рождения оленят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили ТАСС в департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия округа.

"Из-за устойчивой минусовой температуры на Ямале в этом году позднее обычного начали рождаться оленята, первый появился на свет 3 мая в ЗАО «Ныдинское», — сообщили в департаменте.

Обычно первые оленята появляются на свет в конце апреля. «У самок оленя есть природный дар: откладывать появление потомства до наступления более благоприятных погодных условий. Первые оленята на Ямале обычно появляются после двадцатых чисел апреля, а со второй половины мая начинается массовый отел, длящийся до начала июня. Но в этом году даже арктическая весна припозднилась: многие пастбища еще в снегу», — пояснили в департаменте.