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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в выходные
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в выходные 

RT на русском 1 час назад
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с RT рассказал, чего ждать москвичам от погоды в начале последнего весеннего месяца.
«Погода в ближайшие дни на европейской территории России будет связана с перемещением области высокого давления с северо-запада. Антициклон ожидается умеренный, значит, осадков будет немного. За исключением выходных дней. Именно в субботу и в воскресенье будет облачная погода с кратковременными, но интенсивными дождями, с грозами и, что важно, усилением ветра до 12-17 м/c», — сказал синоптик.
При этом он отметил, что начиная с понедельника, 7 мая, погода изменится.
«Ночью в понедельник ожидается +8 °С, дневная температура тоже комфортная до +20 °С, по области до +22 °С. 8 мая примерно такой же температурный фон. А 9 мая погода будет более свежей, прогнозируется +2…+7 °С ночью, днём около +15 °С, по области от +13…+17 °С. С 7 по 9 мая осадков не ожидается», — добавил Вильфанд.
Ранее Роспотребнадзор порекомендовал россиянам в период жары не есть жирную пищу и пить большое количество жидкости.
RT на русском: последние новости
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