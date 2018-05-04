В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в выходные

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с RT рассказал, чего ждать москвичам от погоды в начале последнего весеннего месяца.

«Погода в ближайшие дни на европейской территории России будет связана с перемещением области высокого давления с северо-запада. Антициклон ожидается умеренный, значит, осадков будет немного. За исключением выходных дней. Именно в субботу и в воскресенье будет облачная погода с кратковременными, но интенсивными дождями, с грозами и, что важно, усилением ветра до 12-17 м/c», — сказал синоптик.

При этом он отметил, что начиная с понедельника, 7 мая, погода изменится.

«Ночью в понедельник ожидается +8 °С, дневная температура тоже комфортная до +20 °С, по области до +22 °С. 8 мая примерно такой же температурный фон. А 9 мая погода будет более свежей, прогнозируется +2…+7 °С ночью, днём около +15 °С, по области от +13…+17 °С. С 7 по 9 мая осадков не ожидается», — добавил Вильфанд.