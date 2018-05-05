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В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности
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В Москве на 5 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности 

Национальная Служба Новостей 26 минут назад
Фото: nsn.fm
Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до «желтого». Как пишет «Интерфакс», завтра в Москве и области ожидаются осадки и усиление ветра, порывы которого местами могут составить 17 м/с.
Кроме того, ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные в мегаполисе может выпасть около четверти месячной нормы осадков — в мае она составляет 51 мм, отмечают метеорологи.
Ранее о непогоде в Подмосковье местных жителей предупредили сотрудники МЧС
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