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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 5 мая
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 5 мая 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Гидрометцентр России объявил в субботу желтый уровень погодной опасности.
По прогнозам специалистов, 5 мая ожидается небольшой дождь, который местами усилится до умеренного, прогремит гроза. Во время грозы порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, передает Агентство «Москва». При этом температура воздуха составит 24-26 градусов.
Желтый уровень также будет действовать на территории Ярославской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской областей.
В Подмосковье 5 мая также ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
В ведомстве посоветовали не прятаться от непогоды около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, а также не подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.
Ранее метеорологи сообщали, что очередной грозовой фронт прорвется в Москву в субботу, 5 мая. Он принесет с собой прохладные воздушные массы, и температурный режим приблизится к майской норме.
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