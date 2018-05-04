Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 5 мая

Гидрометцентр России объявил в субботу желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам специалистов, 5 мая ожидается небольшой дождь, который местами усилится до умеренного, прогремит гроза. Во время грозы порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, передает Агентство «Москва» . При этом температура воздуха составит 24-26 градусов.

Желтый уровень также будет действовать на территории Ярославской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской областей.

Подмосковье 5 мая также ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

В ведомстве посоветовали не прятаться от непогоды около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, а также не подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.