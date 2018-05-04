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Майским снегом засыпало Новосибирскую область
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Майским снегом засыпало Новосибирскую область 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Уборка мемориала фронтовикам проходила в несколько сложных условиях, — рассказал VN.ru один из участников субботника в Кыштовском районе. — Из чувства долга и коллективизма вышли на трудовую вахту работники сельской администрации. Других коллективов и не было: их участие запланировано в последующие дни, когда оттает земля у мемориала, и погода наконец-то станет весенней».
Снег повалил крупными хлопьями в 10 утра. Погода планы не расстроила — вывезли три машины мусора.
Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погоды в регионе. Сначала циклон принесет осадки в виде дождя и мокрого снега, вслед за этим придет арктическая воздушная масса — разумеется, с холодами.
В пятницу, 4 мая, погода будет без осадков, температура ночью достигнет 0, -2 градусов, днем поднимется до +9, +11 градусов. Направление ветра — северо-западное с переходом на южное со скоростью 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду, рассказала заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
В субботу, 5 мая, в Новосибирскую область придет циклон с запада. Он принесет с собой интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбик термометра поднимется до +2, +4 градусов, днем — до +7, +9 градусов.
В воскресенье, 6 мая, циклон станет уходить на восток, а на его место начнет смещаться холодный арктический воздух. В отдельных районах возможен небольшой мокрый снег с дождем. Температура понизится ночью до 0, -2 градусов, днем до +4, +6 градусов. Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10, порывы до 15 метров в секунду.
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