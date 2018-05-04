Майским снегом замело север Новосибирской области

Снег выпал 4 мая на севере Новосибирской области . Как сообщает портал VN.ru, майский снегопад минувшим днем накрыл Кыштовский район.

Белые хлопья появились как раз в тот момент, когда селяне проводили субботник на мемориале фронтовикам. Погода резко испортилась, похолодало до нуля градусов, однако это не помешало кыштовцам завершить уборку памятного места.

Похолодание в выходные ждут и в других районах области.

Температура воздуха понизится, местами пройдут дожди и град. Ветер усилится в порывах до 20 м/с. В Новосибирске тоже погода будет нежаркой.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, нём в субботу, 5 мая, ожидается +8… +10 градусов с понижением температуры в течение дня. Пройдёт небольшой дождь. Ночью — заморозки до -2 градусов, возможен мокрый снег.

В воскресенье, 6 мая, будет еще прохладнее. Днем — не выше +6 градусов. Ветер сменится на северо-западный, в порывах до 15 м/с.