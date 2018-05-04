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УК повысила температуру горячей воды до нормы в одном из домов Жуковского
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УК повысила температуру горячей воды до нормы в одном из домов Жуковского 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Жуковском управляющая компания «Наукоград» подняла до нормативных показателей температуру горячей воды в доме на улице Туполева по предписанию Госжилинспекции Московской области, сейчас температура составляет не менее 61 градуса, сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее житель дома №16 на улице Туполева просил принять меры по восстановлению горячего водоснабжения. По словам мужчины, в конце 2017 года УК провела капитальный ремонт водопроводных сетей. Однако в результате в трубопровод горячего водоснабжения подается только холодная вода. УК «Наукоград» не предпринимала никаких мер по исправлению данной ситуации.
«По предписанию Госжилинспекции Московской области управляющая компания «Наукоград» подняла до нормативных показателей температуру горячей воды в доме №16 по улице Туполева в Жуковском. На момент проверки воду нельзя было назвать даже теплой — термометр показывал от +11,6 до +23,1 градусов», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.
Факт нарушения подтвердила инструментальная проверка. Восстановить нормативную температуру горячей воды было предписано в течение месяца. На ответственное должностное лицо УК был составлен протокол об административном правонарушении. Дело о неисполнении лицензионных требований направлено в мировой суд. По истечении срока предписания из кранов в доме текла горячая вода температурой не менее 61 градуса.
Соков добавил, что теперь собственники могут заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями напрямую.
«В РФ появилась возможность перехода на прямые договоры, заключенные между потребителями коммунальных услуг с их поставщиками — ресурсоснабжающими организациями. Однако хочу подчеркнуть, что ответственность за внутридомовые коммунальные сети продолжают нести управляющие компании. А зачастую именно из-за плохого состояния коммуникаций жители получают некачественную услугу. Поэтому, даже если собственники жилья будут иметь прямые договоры — начинать решать эти вопросы нужно будет в УК. И уже следующий шаг — это обращение к поставщику ресурсов и в Госжилинпекцию», — заключил Соков.
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