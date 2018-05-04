Московский регион в субботу накроют грозы и ветер «желтого» уровня опасности

В субботу, 5 мая, московский регион и другие области Центрального федерального округа накроют сильнейшие грозы и сильные ветры, которые в Гидрмоетцентре оценили на «желтый» уровень опасности. Об этом говорится на сайте центра.

В субботу ветер в Москве и области усилится до 12-17 метров в секунду. Шквалистые ветер ждет регион и в воскресенье.

По информации центра, по всему ЦФО объявлены «желтые» уровни по разным причинам. В основном прогнозируют ветер и грозу. Однако в Липецкой, Брянской, Орловской, Курской и Воронежской областях «желтый» уровень объявили, в том числе, из-за высокой пожароопасности.

Во всем ЦФО есть только две области, которые не подвергнутся непогоде — Ивановская и Рязанская.

Ранее специалисты Гидрометцентра отметили, что в Москве на выходных выпадет до 13 миллиметров осадков, что равно четверти майской нормы. В городе будет тепло, однако сильный ветер и дождь подпортят отдых.