Ещё
Гроза, дожди и тучи: какую погоду в Тюмени обещают синоптики на следующую неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гроза, дожди и тучи: какую погоду в Тюмени обещают синоптики на следующую неделю 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Новая трудовая неделя в Тюмени, по прогнозам синоптиков, начнется с дождя и небольшого ветра. Специалисты уверены, что в понедельник, 7 мая, есть большая вероятность возникновения грозы, поэтому, если отправляетесь на работу, то не забудьте захватить с собой зонт. Днем в этот день будет прохладно: воздух сможет прогреться максимум до восьми градусов тепла. Впрочем, примерно такая же погода ожидается в областной столице и потом. Синоптики считают, что лить дождь перестанет лишь к пятнице. Это значит, что отмечать День Победы тюменцы рискуют в хмурую погоду. Но несмотря на это каждый из местных жителей с легкостью найдет себе занятие по душе. С афишей на 9 мая — вы можете ознакомиться в нашем предыдущем материале. Ну, а мы возвращаемся к прогнозу погоды.
— В субботу, 12 мая, тюменцы могут смело отправляться на дачу или на природу. Этот день обещает быть теплым и солнечным. В городе должно потеплеть до плюс 13 градусов. Правда, разводить костры лучше не стоит — есть вероятность, что поднимется ветер со скоростью 3,9 метров в секунду. В воскресенье будет немного прохладнее — воздух прогреется до плюс 11 градусов тепла. Но в целом за окном ожидается ясная и солнечная погода, — сообщают специалисты.
Если вы еще не решили, где именно провести выходные недалеко от города, то загляните в наш небольшой путеводитель, где мы собрали для вас самые интересные места для отдыха. Здесь вы узнаете, где пострелять из лука, переночевать в домике на дереве и примерить костюмы из фильма «Тобол».
72.ru: последние новости
В Тюмени подтапливает нижний ярус набережной Дождливо, тоскливо и ночные заморозки: до конца недели в Тюмени ожидается нестабильная погода Более 10 сел без света, в городе горят дома и срывает крыши: следим за штормом в Тюмени онлайн
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»87
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»207
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1142
Турция «пригрозила» США из-за С-40075
Россиян заставят страховать жилье53
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение