Гроза, дожди и тучи: какую погоду в Тюмени обещают синоптики на следующую неделю

Новая трудовая неделя в Тюмени , по прогнозам синоптиков, начнется с дождя и небольшого ветра. Специалисты уверены, что в понедельник, 7 мая, есть большая вероятность возникновения грозы, поэтому, если отправляетесь на работу, то не забудьте захватить с собой зонт. Днем в этот день будет прохладно: воздух сможет прогреться максимум до восьми градусов тепла. Впрочем, примерно такая же погода ожидается в областной столице и потом. Синоптики считают, что лить дождь перестанет лишь к пятнице. Это значит, что отмечать День Победы тюменцы рискуют в хмурую погоду. Но несмотря на это каждый из местных жителей с легкостью найдет себе занятие по душе. С афишей на 9 мая — вы можете ознакомиться в нашем предыдущем материале. Ну, а мы возвращаемся к прогнозу погоды.

— В субботу, 12 мая, тюменцы могут смело отправляться на дачу или на природу. Этот день обещает быть теплым и солнечным. В городе должно потеплеть до плюс 13 градусов. Правда, разводить костры лучше не стоит — есть вероятность, что поднимется ветер со скоростью 3,9 метров в секунду. В воскресенье будет немного прохладнее — воздух прогреется до плюс 11 градусов тепла. Но в целом за окном ожидается ясная и солнечная погода, — сообщают специалисты.

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