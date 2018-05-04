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Ехать на дачу или остаться дома: какую погоду принес циклон в Тюмень
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Ехать на дачу или остаться дома: какую погоду принес циклон в Тюмень 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени сегодня, 4 мая, хозяйничает циклон. Именно из-за него с самого утра лил дождь, а позже город начало засыпать снегом. Прогнозы синоптиков вселяют надежды на хорошую погоду в выходные. Согласно прогнозам, снегопад прекратится в Тюмени ближе к вечеру — в 19-20 часов. После чего нас ожидает ясная погода ночью. В субботу, 5 мая, ожидается облачный день. Синоптики осадков не прогнозируют. Столбики покажут +5 +6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.
Сегодня Тюмень оказалась во власти снегопадов
Тюмень сегодня оказалась во власти циклона, который пришел с северо-запада. Весь день город будет в его власти, а затем он пойдет дальше в сторону Омска.
Ближе к вечеру в Тюмени распогодится
В воскресенье ожидается тепло до +12 градусов. День ожидается пасмурным, но временами будет показываться солнце. Ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, но осадков не ожидается.
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