Ехать на дачу или остаться дома: какую погоду принес циклон в Тюмень

Тюмени сегодня, 4 мая, хозяйничает циклон. Именно из-за него с самого утра лил дождь, а позже город начало засыпать снегом. Прогнозы синоптиков вселяют надежды на хорошую погоду в выходные. Согласно прогнозам, снегопад прекратится в Тюмени ближе к вечеру — в 19-20 часов. После чего нас ожидает ясная погода ночью. В субботу, 5 мая, ожидается облачный день. Синоптики осадков не прогнозируют. Столбики покажут +5 +6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.

Сегодня Тюмень оказалась во власти снегопадов

Тюмень сегодня оказалась во власти циклона, который пришел с северо-запада. Весь день город будет в его власти, а затем он пойдет дальше в сторону Омска

Ближе к вечеру в Тюмени распогодится

В воскресенье ожидается тепло до +12 градусов. День ожидается пасмурным, но временами будет показываться солнце. Ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, но осадков не ожидается.