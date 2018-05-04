На Подмосковье надвигается гроза

МЧС предупредило о надвигающейся грозе в Подмосковье в ближайшие часы

Агентство «Москва»: последние новости

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре с порывами до 20 м/с 2 мая

Грозы с порывистым ветром вернутся в столицу в выходные

Гидрометцентр прогнозирует в Москве теплое лето в 2018 г.