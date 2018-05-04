На Подмосковье надвигается гроза

В ближайшие часы с сохранением до конца дня в Московской области ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-три часа с сохранением 4 мая 2018 г. по Московской области ожидается гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили о мерах предосторожности при непогоде: не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; нельзя подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам; также следует держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
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