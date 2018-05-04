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Три группы спасателей ищут пропавшего в районе хребта Алек в Сочи туриста
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Три группы спасателей ищут пропавшего в районе хребта Алек в Сочи туриста 

ТАСС 1 час назад
Фото: Югополис
СОЧИ, 4 мая. /ТАСС/. Спасатели ведут поиск 39-летнего туриста, пропавшего в районе хребта Алек в Сочи более двух суток назад, сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Третьи сутки 39-летнего туриста, пропавшего в районе хребта Алек, ищут спасатели. В данный момент на месте работают три группы — 20 человек", — сказала собеседница.
Она отметила, что в 10:30 с базы Южного регионального поисково-спасательного отряда вертолетом Ми-8 МЧС России к месту поиска мужчины вылетела дополнительная группа спасателей. «Используя альпинистское снаряжение, сотрудники МЧС десантировались с борта вертолета в каньон реки Ац. Ранее они провели визуальный поиск туриста с воздуха», — сказала представитель пресс-службы.
По ее словам, в среду в 12:00 в спасотряд поступило сообщение об исчезновении мужчины, местного жителя, который во время похода на спуске не удержался и упал в обрыв. За помощью к спасателям обратилась жена туриста, которая была рядом в момент падения, но не смогла найти мужа самостоятельно.
В четверг поисковые группы ЮРПСО МЧС обследовали каньон реки Ац, близлежащие балки и ручьи. «Сейчас спасатели проходят сложные скальные участки с применением альпинистского снаряжения в каньоне реки Ац. Одна из групп обследует склоны хребта Алек», — уточнила собеседница.
Погода в зоне поиска на данный момент без осадков, температура воздуха — до 20 градусов.
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