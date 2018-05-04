На Подмосковье обрушится гроза

Спасатели выпустили предупреждение о надвигающейся на Московскую область непогоде. Отметим, что плохие погодные условия настигнут регион в ближайшие один-три часа.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по региону, непогода сохранится до конца дня.

Согласно данным федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на регион обрушится гроза и сильный ветер.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра во время грозы с порывами до 15 м/с.

В региональном главке МЧС призвали граждан соблюдать меры предосторожности и безопасности. Так, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; нельзя подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам; также следует держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.