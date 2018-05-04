Десятки поселков Приангарья остались без электричества. Ведутся ремонтные работы

В Приангарье десятки поселков остались без света. Как стало известно, на днях на воздушных электросетях Облкоммунэнерго произошло 57 отключений. Больше всего пострадали жители Зиминского, Жигаловского, Усольского, Осинского и других районов Приангарья.

Причиной отключений стала непогода. Шквалистый ветер, порывы которого достигали до 20 м/с, на днях обрушился на Приангарье. «На данный момент без света остаются жители таких населенных пунктов, как Бугульдейка, Забитуй, Александровск. На месте работают восстановительные бригады. К восстановительным работам на этих линиях привлечены 25 специалистов и тринадцать единиц техники», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: pxhere.com.