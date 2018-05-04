На Урале выпал снег

В нескольких городах Свердловской области 3 и 4 мая прошли снегопады. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
«Через нашу область движется циклон. В средней полосе — Ирбит, Режевской район, Качканар, Кушва, Невьянск, Нижний Тагил. Прошли осадки в виде дождя, перешедшего в снег», — сказал представитель управления.
Он отметил, что в некоторых районах был зафиксирован снежный покров.
По данным синоптиков, в течение дня осадки должны ослабеть.
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