Ещё
Врачи посоветовали москвичам не купаться в мае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи посоветовали москвичам не купаться в мае 

Мир24 52 минуты назад
Фото: Мир24
Врачи предостерегли москвичей от купания в водоемах в мае. Опрошенные журналистами эксперты рассказали, к чему может привести раннее начало купального сезона, сообщает РИА «Новости».
Чем опасен ЗОЖ  Не навредите себе
По словам главного терапевта Москвы Владимира Тюрина, вода в реках и озерах еще холодная и ей нужно время, чтобы прогреться до оптимальной температуры. Врач добавил, что раньше июня задумываться о посещении водоемов не стоит.
Терапевт Людмила Лапа добавила, что для человека наиболее безопасны водные процедуры при минимальной разнице температур воды и воздуха. Наилучшей ситуацией является одинаковая температура в обеих средах, к примеру — 24 градуса. Специалист пояснила, что при большом контрасте температуры возрастает риск спазма сосудов.
Лапа отметила, что май — один из самых опасных для купания периодов: жаркий воздух, быстрый ветер и холодная почва способствуют обострению инфекций и повышает опасность возникновения простуды.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Москвичей предупредили о ливне, грозе и граде в ближайшие часы На праздники в Москве установилась по-летнему теплая погода В России горит 100 тысяч гектаров леса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем168
«За что они боролись, на то и напоролись»123
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море269
На госсайте нашли вакансию для голых уборщиц10
Москвич посадил во дворе розы и пожалел246
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение