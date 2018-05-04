Врачи посоветовали москвичам не купаться в мае

Врачи предостерегли москвичей от купания в водоемах в мае. Опрошенные журналистами эксперты рассказали, к чему может привести раннее начало купального сезона, сообщает РИА «Новости»

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По словам главного терапевта Москвы Владимира Тюрина, вода в реках и озерах еще холодная и ей нужно время, чтобы прогреться до оптимальной температуры. Врач добавил, что раньше июня задумываться о посещении водоемов не стоит.

Терапевт Людмила Лапа добавила, что для человека наиболее безопасны водные процедуры при минимальной разнице температур воды и воздуха. Наилучшей ситуацией является одинаковая температура в обеих средах, к примеру — 24 градуса. Специалист пояснила, что при большом контрасте температуры возрастает риск спазма сосудов.

Лапа отметила, что май — один из самых опасных для купания периодов: жаркий воздух, быстрый ветер и холодная почва способствуют обострению инфекций и повышает опасность возникновения простуды.

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