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В Челябинске рекламный щит рчуть не убил женщину с ребенком: видео
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В Челябинске рекламный щит рчуть не убил женщину с ребенком: видео 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Часть конструкции едва не раздавила пешеходов, но женщина успела отскочить в сторону, подхватив своего ребенка.
В Челябинске сильный ветер обрушил часть рекламного щита на проходивших мимо женщину и ребенка.
Видео с места событий опубликовал в Сети очевидец. Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской.
На кадрах видно, как мать и ребенок остановились у билдорда. В какой-то момент под сильным порывом ветра часть конструкции падает на них. За долю секунды женщина успевает заметить опасность и отскочить в сторону, подхватив своего ребенка.
По предварительным данным, женщина с ребенком не пострадали.
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