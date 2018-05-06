В Челябинске рекламный щит рчуть не убил женщину с ребенком: видео

Часть конструкции едва не раздавила пешеходов, но женщина успела отскочить в сторону, подхватив своего ребенка.

Челябинске сильный ветер обрушил часть рекламного щита на проходивших мимо женщину и ребенка.

Видео с места событий опубликовал в Сети очевидец. Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской.

На кадрах видно, как мать и ребенок остановились у билдорда. В какой-то момент под сильным порывом ветра часть конструкции падает на них. За долю секунды женщина успевает заметить опасность и отскочить в сторону, подхватив своего ребенка.

По предварительным данным, женщина с ребенком не пострадали.