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Сдувает: в Челябинске на машину упало дерево и с корнем вырвало рекламный щит
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Сдувает: в Челябинске на машину упало дерево и с корнем вырвало рекламный щит 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В пятницу в Челябинске сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду уронил тополь на две иномарки и рекламный щит, а также сорвал рекламную растяжку.
— Проходила сегодня около 10 утра мимо дома № 63 по улице Воровского, — рассказала автор фото Юлия. — Там вокруг двух иномарок, на которые дерево упало, ходили люди и разводили руками. Искренне сочувствую им. Найти виновных и заставить их возместить ущерб будет непросто.
В управляющей компании МЖКО, которая обслуживает дом, подтвердили, что об упавшем на машине дереве знают. Но разговоры о возмещении ущерба считают преждевременными.
— По статье 64 Гражданского кодекса заявитель должен доказать в суде определённые факты и обстоятельства, которые привели к обрушению дерева на автомобиль, — указала начальник юридического отдела ОАО «МЖКО» Наталья Баландина.
«Лёгкий весенний ветерок» отправил рекламный щит на отдых
На перекрёстке Героев Танкограда и тракта «Северный луч» ветром опрокинуло большой рекламный щит на двух опорах. Недалеко от рынка «Северный» на Свердловском тракте над дорогой сорвало рекламную растяжку. Полотнище колыхалось на ветру и билось о лобовые стёкла проезжавших мимо автомобилей.
— О погоде на сегодня: лёгкий весенний ветерок слегка колышет арматуру на стройке. Мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до восьми лет, — пошутил в соцсетях под фото Роман.
По прогнозу челябинского Гидрометцентра, ветер на Южном Урале стихнет к воскресенью. В ночь на субботу, 5 мая, в регионе местами похолодает до -9 °С, днём воздух прогреется до +12 °С. В понедельник на юге области потеплеет до +20 °С. В Челябинске в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -3 °С. Днём воздух прогреется до +10 °С.
Отдельные порывы ветра в субботу на Южном Урале будут достигать 15 метров в секунду. В воскресенье ветер утихнет до 3–8 метров в секунду. В понедельник ветреная погода вернётся.
В начале апреля челябинец отсудил у городской администрации почти 89 тысяч рублей за рухнувшее на его машину дерево. Происшествие случилось во время жуткого урагана, который обрушился на город прошлым летом. О том, как автомобилисту удалось компенсировать ущерб, рассказал автоюрист Лев Воропаев.
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