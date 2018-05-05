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Рекламный щит едва не раздавил женщину с ребенком в Челябинске. Видео
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Рекламный щит едва не раздавил женщину с ребенком в Челябинске. Видео 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры инцидента, произошедшего, по утверждения автора ролика, 4 мая на пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской в Челябинске.
Сильный порыв ветра оторвал часть рекламного щита, рухнувшего прямо на пешеходов, остановившихся под конструкцией, не выдержавшей удара стихии.
Женщина, поправлявшая одежду ребенку, буквально в последний момент заметила опасность и чудом сумела отпрыгнуть в сторону, забрав с собой девочку.
По предварительной информации, мать и дочь не пострадали.
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