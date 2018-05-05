Рекламный щит едва не раздавил женщину с ребенком в Челябинске. Видео

В сети размещены кадры инцидента, произошедшего, по утверждения автора ролика, 4 мая на пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской в Челябинске

Сильный порыв ветра оторвал часть рекламного щита, рухнувшего прямо на пешеходов, остановившихся под конструкцией, не выдержавшей удара стихии.

Женщина, поправлявшая одежду ребенку, буквально в последний момент заметила опасность и чудом сумела отпрыгнуть в сторону, забрав с собой девочку.

По предварительной информации, мать и дочь не пострадали.