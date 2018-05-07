Ненадёжные рекламные конструкции демонтируют в Челябинске

Конструкции с рекламой, не выдержавшие ветра, уберут с улиц Челябинска, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал на аппаратном совещании в городской администрации.

По словам градоначальника, он сам видел несколько обрушившихся щитов на въезде в город и на Комсомольском проспекте. Конструкции планируют восстановить, а если это окажется невозможным — демонтировать, чтобы не подвергать опасности людей.

Напомним, на минувшей неделе сильный ветер опрокинул несколько рекламных конструкций и повредил дорожные знаки. На пересечении проспекта Победы с улицей Артиллерийской часть щита упала вниз в тот момент, когда под конструкцией находилась женщина с ребёнком.