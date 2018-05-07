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Ненадёжные рекламные конструкции демонтируют в Челябинске
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Ненадёжные рекламные конструкции демонтируют в Челябинске 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
Конструкции с рекламой, не выдержавшие ветра, уберут с улиц Челябинска, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал на аппаратном совещании в городской администрации.
По словам градоначальника, он сам видел несколько обрушившихся щитов на въезде в город и на Комсомольском проспекте. Конструкции планируют восстановить, а если это окажется невозможным — демонтировать, чтобы не подвергать опасности людей.
Напомним, на минувшей неделе сильный ветер опрокинул несколько рекламных конструкций и повредил дорожные знаки. На пересечении проспекта Победы с улицей Артиллерийской часть щита упала вниз в тот момент, когда под конструкцией находилась женщина с ребёнком.
Ранее в Челябинске решили убрать рекламные растяжки, которые расположены над проезжей частью улиц: такое требование содержится в дизайн-коде города и вступивших в силу поправках в федеральных ГОСТах.
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