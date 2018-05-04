В Свердловской области выпал снег 

Метеорологи отмечают, что в Ирбите, Режевском районе, Качканаре, Кушве, Невьянске и Нижнем Тагиле даже лежал снежный покров. На юге области при этом лил дождь и гремели грозы, рассказал «Интерфаксу» представитель Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В регионе в эти дни установилась довольно прохладная погода: днем всего 6 — 11 градусов тепла, а ночью температура опускается до 2 — 7 градусов. Тепло придет в Свердловскую область только после 10 мая, сообщили синоптики.