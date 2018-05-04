Ещё
В Свердловской области выпал снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Свердловской области выпал снег 

Авторадио 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Метеорологи отмечают, что в Ирбите, Режевском районе, Качканаре, Кушве, Невьянске и Нижнем Тагиле даже лежал снежный покров. На юге области при этом лил дождь и гремели грозы, рассказал «Интерфаксу» представитель Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В регионе в эти дни установилась довольно прохладная погода: днем всего 6 — 11 градусов тепла, а ночью температура опускается до 2 — 7 градусов. Тепло придет в Свердловскую область только после 10 мая, сообщили синоптики.
Авторадио: последние новости
Начало мая в центре страны будет больше походить на июль - синоптики В этом году смога в Москве не будет Власти Москвы попросили приостановить работу летних веранд из-за надвигающейся грозы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем168
«За что они боролись, на то и напоролись»123
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море269
На госсайте нашли вакансию для голых уборщиц10
Москвич посадил во дворе розы и пожалел246
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение