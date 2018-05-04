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В Оренбургской области за сутки ликвидировали степные пожары на площади более 51 га
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В Оренбургской области за сутки ликвидировали степные пожары на площади более 51 га 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Степные пожары на площади более 51 га ликвидировали за минувшие сутки в Оренбургской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"На территории области за сутки ликвидировано 54 степных пожара на общей площади 51,426 га — загорания сухой травы, а также один пожар на землях лестного фонда на площади 1,8 га", — уточнили в ведомстве.
Региональное ГУ МЧС объявило в регионе 4 мая штормовое предупреждение в связи с опасным метеорологическим явлением — высокой пожарной опасности четвертого класса.
С 28 апреля на территории Оренбургской области ввели особый противопожарный режим. В ближайшие сутки местами по области ожидается усиление ветра с порывами до 19 м/с.
ТАСС: последние новости
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