В Оренбургской области за сутки ликвидировали степные пожары на площади более 51 га

"На территории области за сутки ликвидировано 54 степных пожара на общей площади 51,426 га — загорания сухой травы, а также один пожар на землях лестного фонда на площади 1,8 га", — уточнили в ведомстве.

Региональное ГУ МЧС объявило в регионе 4 мая штормовое предупреждение в связи с опасным метеорологическим явлением — высокой пожарной опасности четвертого класса.

С 28 апреля на территории Оренбургской области ввели особый противопожарный режим. В ближайшие сутки местами по области ожидается усиление ветра с порывами до 19 м/с.