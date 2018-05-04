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Дожди и грозы придут в Нижний Новгород в выходные
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Дожди и грозы придут в Нижний Новгород в выходные 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
По данным Gismeteo, 5 и 6 мая в столице ПФО установится пасмурная погода, лишь изредка из-за туч будет выглядывать солнце.
В субботу, 5 мая, дождь начнется уже с утра. Днем температура воздуха составит +13…14 °С, ветер усилится до 12 м/с. Осадки не прекратятся даже ночью.
Утром в воскресенье, 6 мая, синоптики прогнозируют грозы. Столбики термометров продолжат держаться примерно на том же уровне, что и накануне, — +12…13 °С. Ветер подует со скоростью 8 м/с.
Напомним, отопительный сезон завершился в Нижнем Новгороде.
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