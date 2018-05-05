Медики не рекомендуют москвичам купаться в мае

Эксперты-медики, опрошенные РИА Новости, не рекомендовали москвичам купаться в мае и рассказали о последствиях, к которым может привести раннее начало купального сезона.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы будут работать три бассейна и 25 зон отдыха у воды без купания. Они начнут функционировать, как только это позволит погода.

«Вода еще холодная, за один день вода не прогревается. Об этом даже и мечтать нечего. В реках и озерах вода еще не согрелась, а в фонтанах никто ее не подогревает. Раньше июня нечего и думать, вода холодная», — заявил главный терапевт Москвы Владимир Тюрин.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что безопасно плавать можно при температуре воды и воздуха в 24 градуса. Она отметила, что чем больше контраст между температурой воздуха и воды, тем опаснее купаться, так как может случиться спазм сосудов.

«Майская погода самая опасная для здоровья. Сейчас, помимо простуд, именно из-за контрастов — холодная почва, ветер и высокая температура (воздуха) — начинают обостряться инфекции и аллергии. Сейчас сезон аллергий. Сочетание простуды и аллергии очень опасно. Нужно сразу обратиться к врачу», — рассказала Лапа.