Май в Пермском крае будет холодным, но сухим

Синоптики рассказали о погоде на предстоящий май. Ждать тепла пермякам ещё долго.

«После аномально холодного мая 2017 года, когда средняя температура воздуха была ниже нормы на 2,5-3°, а по северо-западу края и на 3,5° сложно было предположить, что май 2018 года также станет холодным. Однако согласно долгосрочному прогнозу по модели CFS ( США ), рассчитывать на тепло и в нынешнем мае не приходится», — говорится в сообщении на сайте ГИС-Центра ПГНИУ.

Средняя температура воздуха в крае будет ниже нормы на 1,5-2 градуса и составит около +9° (в прошлом году — +8,1°).

Пермяков ждут арктические вторжения, которые начнутся уже в первой декаде месяца. По ночам прогнозируются серьёзные заморозки.

А вот осадков будет немного — за месяц выпадет от 60 до 80% от нормы.

Наиболее холодной ожидается первая декада мая. Она будет даже холоднее, чем в прошлом году. Её средняя температура в Перми ожидается всего +4… +5°.

«В течение первой декады возможны не только заморозки, но и выпадение снега по северным и восточным районам края», — предупреждают специалисты.

Повышение температуры начнётся только во второй половине месяца.

«Согласно долгосрочному прогнозу CFS третья декада мая может быть теплой», — передаёт ГИС-Центр.

Холодный май предполагает, что снег будет таять медленно. Подобная ситуация наблюдалась и в 2013 году, когда пик половодья на Вишере наблюдался 30-31 мая.

«Медленно будет происходить сход снега и в равнинной части севера края, в результате пики половодья будут слабо выражены и максимальные уровни воды намного ниже средних значений», — поясняют синоптики.