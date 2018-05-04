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Ростовчан ждет жаркое начало выходных
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Ростовчан ждет жаркое начало выходных 

Деловое сообщество 22 минуты назад
Выходные после самой короткой в году рабочей недели начнутся по-летнему тепло. Уже завтра, 5 мая, столбики термометра будут показывать до 28 градусов Цельсия, также прогнозируется небольшая облачность. Таким образом тем, кто собирается пойти на авиационный, речной и сухопутный парады в честь 100-летия со дня образования ЮВО / СКВО, следует взять головной убор, очки от солнца и воду. По сообщению синоптиков, вечером температура понизится до +20.
А в воскресенье, 6 мая, будет холоднее — градусники покажут +25. Вечером синоптики даже прогнозируют небольшой дождь.
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